Grêmio inicia desafio do acesso na Série B neste sábado contra a Ponte Preta em Campinas

Em Campinas o Grêmio inicia sua caminhada na Série B, contra a Ponte Preta, às 16h30min deste sábado. O primeiro desafio do ano por si só já requer bastante atenção para o Tricolor, que agora redobra o foco por conta da ausência de Diego Souza, mais uma vez.

O centroavante, que foi desfalque na final do Gauchão na Arena, está fora da primeira rodada do campeonato. Com um edema muscular diagnosticado, o camisa 29 que até então apareceu no gramado do CT Luiz Carvalho apenas para corridas, segue fazendo um trabalho especial de recuperação. Ainda sem data para retorno, mas com foco na Série B.

Edílson, que ainda não estreou com a camisa tricolor ainda neste ano, e chegou ao clube especialmente para ser reforço na competição, é baixa para o jogo em São Paulo. Isto porque, cumpre ainda uma suspensão recebida quando atuava pelo Avaí, na Série B em 2021. O lateral-esquerdo Nicolas, com lesão na panturrilha, ainda segue no Departamento Médico.

Por outro lado, a lista de relacionados do Tricolor ganhou novos nomes. Eles são o meia Gabriel Teixeira, recém-chegado na equipe sendo indicação de Roger Machado para o setor, do atacante Ricardinho, que retornou de empréstimo do Marítimo de Portugal, do novo lateral-direito Rodrigo Ferreira, e do zagueiro Natã, um dos destaques do Gauchão pelo Aimoré, que voltou ao Tricolor para também ser um acréscimo na B.

Contudo, mesmo com as novidades, a escalação do último jogo será mantida. Apesar da opção na lateral-direita, Rodrigues, bem improvisado no setor, segue como titular de Roger Machado na posição, onde foi elogiado pelo treinador.

“Ele se mostrou muito seguro nos jogos em que atuou. Ele deu um equilíbrio, eu tenho um meia ponta pelo lado que se adaptou bem (Campaz), e ao proteger mais sustentação de linhas também, o Tonhão (Rodrigues) deu a oportunidade para o Pedro (Geromel) de subir o nível do seu jogo, podendo avançar mais no campo. Ele finalizou o campeonato jogando muito bem.”

Diogo Barbosa segue na vaga do outro lado da lateral. Já Elias, mesmo com a chegada de Ricardinho, segue como principal opção ao titular Diego Souza. Para a próxima rodada o Tricolor pode contar com Elkeson, seu novo 9, caso seja anunciado até o jogo contra a Chape, na Arena, no próximo dia 15.

Brasileirão Série B - 1ª rodada

Ponte Preta

Caíque França; Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Artur; Léo Santos, Léo Naldi, Matheus Anjos e Fessin; Echaporã e Pedro Júnior (Lucca). Técnico: Hélio dos Anjos.

Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Ferreira e Elias. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo de Miranda (RJ)

Data e hora: Sábado, 09 de abril, às 16h30min.

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP).

