Grêmio irá usar dinheiro de negociação com Ferreira para reforçar o elenco

publicidade

O vice de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, garantiu que irá usar o dinheiro da negociação com Ferreira para reforçar o elenco. Na noite desta terça-feira, ainda durante o triunfo sobre o Vitória na Copa do Brasil, o Tricolor foi informado do interesse do Atlanta United, da MLS, pelo atacante.

De acordo com ele, a negociação ocorreu de forma "hostil", e que o Tricolor esperava contar com o jogador para a temporada. No entanto, já que isso não aconteceu, o dinheiro da multa será usado para reforçar o grupo. "Vamos fazer as contratações que pretendemos. Temos ainda pelo menos três jogadores para buscar no mercado, identificando as necessidades", afirmou.

Apesar disso, Herrmann garantiu que "não é tão simples" a busca por contratações diante das dificuldades do mercado. E citou a importância de contratar com equilíbrio. "Apenas três clubes brasileiros operaram em superávit. Queremos ter um desempenho melhor e sair dessa situação, mas mantendo o clube equilibrado", assegurou.

Sobre a situação envolvendo a ausência de Ferreira nos trabalhos de recuperação física, Herrmann admitiu tratar-se de uma "falha de comunicação grave". Ponderou, no entanto, que não há necessidade de transformar em algo "maior".

O Tricolor espera o sorteio de sexta-feira para conhecer o adversário nas quartas da Copa do Brasil. Agora, a equipe volta a pensar no Brasileirão, onde vive situação delicada, na vice-lanterna. Na segunda-feira, enfrenta a Chapecoense, na Arena, às 20h, em jogo válido pela 15ª rodada.

Veja Também