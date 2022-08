Grêmio minimiza dependência de Diego Souza e já é um dos melhores ataques da Série B

publicidade

Durante boa parte da temporada os resultados positivos do Grêmio passaram pelos gols e assistências de Diego Souza. O centroavante era o único que tinha a chave das redes adversárias. Agora, já no segundo semestre, o Grêmio enfim minimizou essa dependência. A goleada por 5 a 1 sobre o Operário, foi mais um grande indicativo. Com ela, o Tricolor chega a um dos melhores ataques da competição, com 28 marcados, sendo 7 nos últimos dois jogos.

Destes, apenas um foi marcado por Diego Souza. Foi o segundo na vitória sobre o Operário. Em Campinas, na vitória por 2 a 1 sobre Guarani, Villasanti e Biel deram boa resposta ao definir a vitória do Tricolor.

Biel marcou de novo na Arena, na goleada de terça-feira. Os outros dois gols tiveram uma simbologia importante: depois de longo tempo sem jogar, Elkeson, que voltou contra a Chapecoense, finalmente marcou seus primeiros dois gols com a camisa do Grêmio. Trazido exatamente para fazer gols, ele comemorou e se disse o "homem mais feliz da Arena" em entrevista após a partida.

Claro que os números mantém Diego Souza como a referência. Dos 28 gols na Série B, 11 foram marcados pelo camisa 29, que inclusive é o vice-artilheiro da competição. Atrás dele nas estatísticas gremistas, Biel e Bitello têm, cada um, três tentos.

O Grêmio volta a campo no sábado, quando enfrenta o CRB, no Estádio Rei Pelé. A partida, válida pela 24ª rodada da Série B, acontece às 20h30min.

