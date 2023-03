Grêmio: Renato celebra vitória em "campeonato à parte" no Gre-Nal 438

publicidade

Renato Portaluppi deixou a Arena, neste domingo, feliz. O treinador do Grêmio celebrou a vitória "em campeonato à parte" no Gre-Nal 438. Segundo ele, o Tricolor buscou o gol a todo momento e foi recompensado nos acréscimos do segundo tempo.

"Ganhar Gre-Nal é ganhar Gre-Nal. É um campeonato à parte. Todo mundo quer ganhar. Buscamos o gol o tempo todo. Os gols saíram nos acréscimos, mas jogamos para ganhar nos 90 minutos", disse.

O comandante gremista elogiou a partida disputada entre as duas equipes nesta noite. Renato revelou uma conversa com Mano Menezes para que o clássico fosse bem disputado dentro de campo e voltou a ressaltar a superioridade gremista, que culminou com o gol da vitória de Carballo aos 48 minutos da etapa final.

"Conversei com o Mano para que a gente fizesse um Gre-Nal bonito. Foi um bom futebol de ambos os lados, não porque vencemos, no meu entender o Grêmio foi superior porque buscamos o gol o tempo todo", explicou.

Mesmo com a vitória e a sequência invicta em 2023, Renato lamentou um detalhe: as finalizações. Ao longo do Gre-Nal 438, o Grêmio criou várias oportunidades, mas pecou na hora de arrematar ao gol. Bitello, duas vezes, e Ferreira perderam chances claríssimas.

"Não estamos treinando tanto as finalizações porque não temos tempo, mas o que me agrada é que estamos criando. Pecamos no último passe, as vezes por nervosismo. Falta um pouco de tranquilidade", finalizou.

Veja Também