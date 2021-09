Grêmio repudia tumulto no CT e garante medidas para evitar novas cenas de violência

publicidade

O Grêmio se manifestou oficialmente sobre a confusão - com pedras e rojões lançados em direção ao ônibus da delegação do clube - na entrada do CT Luiz Carvalho nesta quarta-feira. Em nota, o Tricolor repudia o episódio, garante que legitima qualquer manifestação da torcida, desde que pacífica, e promete medidas para evitar novos episódios de violência.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público manifestar seu total repúdio aos atos de violência, balbúrdia e vandalismo promovidos por uma parcela de torcedores, no início da tarde desta quarta-feira, no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. Importante frisar que o Clube reconhece como legítimo todo o tipo de manifestação de sua torcida, contanto que ela ocorra de forma pacífica, sem transgredir o limite do respeito e da civilidade", diz trecho do comunicado.

Grêmio se manifesta sobre tumulto em frente ao CT Presidente Luiz Carvalho.

O Tricolor pontua que as ações desta tarde atentaram contra a integridade física de pessoas e o patrimônio do clube. De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, alguns carros de funcionários do clube foram atingidos pelas pedras e dois torcedores que estavam no local foram presos pela Brigada Militar em função dos atos violentos.

O protesto

No começo da tarde desta quarta-feira, a torcida gremista protestou em frente ao CT Luiz Carvalho com palavras de ordem contra a direção, jogadores e o momento do time. Durante a manifestação, os torcedores também espalharam cartazes na avenida com dizeres como "Fora Hermann e todos vices", "Ferreira Mercenário", "Procura-se Romildo" e "-Pagode + Futebol".

Se no início apenas cânticos da torcida eram ouvidos pedindo garra e determinação aos jogadores em razão do mau momento da equipe, tudo mudou quando o ônibus da delegação se aproximou do local e diversas pedras e rojões foram arremessados em direção ao veículo. A Brigada Militar interviu com o uso de bombas de efeito moral, que deu começo a confusão.

O protesto no dia da representação dos atletas complementa uma semana nada tranquila para o Tricolor. Na segunda-feira, o volante e capitão Maicon rescindiu com o clube em comum acordo. Agora, o time terá 11 dias de trabalho porque só vai voltar a jogar em 12 de setembro, quando recebe o Ceará, na Arena, já pela primeira rodada do returno do Brasileirão. Com 16 pontos conquistados em 17 jogos, o Grêmio ocupa atualmente a 18ª colocação da tabela.

