Grêmio visita São Paulo em busca de reabilitação no Brasileirão

publicidade

Vencer para se manter no G-4. É com esse pensamento que o Grêmio enfrenta o São Paulo, neste sábado, às 18h30min, no Morumbi, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor busca se reabilitar após duas derrotas consecutivas. Por outro lado, um novo insucesso na capital paulista pode significar não só a saída da zona de vaga direta para a Libertadores, como também a queda para até a nona colocação na tabela.

Brasileirão 2023: acompanhe São Paulo x Grêmio em tempo real

Renato Portaluppi deverá fazer quatro mudanças na equipe. Com desgaste físico, Geromel nem viajou. Bruno Alves será o companheiro de Kannemann na zaga. Sem Reinaldo, expulso na derrota para o Athletico Paranaense, e Cuiabano, em fase final de recuperação de lesão muscular, Fábio será deslocado para a lateral-esquerda. Com isso, João Pedro reassume a condição de titular na lateral-direita. No meio-campo, Villasanti volta ao time, após estar com a seleção do Paraguai.

Já na ponta direita, sem Iturbe, com lesão muscular na coxa direita, Everton Galdino é o provável substituto. Ferreira, a outra opção, foi bastante criticado diante do Furacão e deverá seguir como alternativa no banco de reservas.

O técnico tricolor também não poderá contar com os lesionados Rodrigo Ely, Mila, Carballo, Nathan e João Pedro Galvão.

Veja Também

Brasileirão 2023 - 28ª rodada

São Paulo

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e James Rodríguez; Lucas e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê, Everton Galdino e Cristaldo; Lucas Besozzi e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Data e hora: 21 de outubro de 2023, sábado, às 18h30min

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)