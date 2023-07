Inter Miami negocia com Grêmio saída de Suárez, afirma jornalista argentino

publicidade

Um dia após Renato Portaluppi cobrar uma definição sobre o caso Suárez no Grêmio, a saída do craque uruguaio ganhou agora mais um capítulo. Segundo o jornalista argentino Gastón Edul, da TyC Sports, a transferência do jogador para o Inter Miami depende apenas do Grêmio, já que entre jogador e clube tudo estaria acertado.

Segundo publicação de Edul, nesta sexta-feira, o clube de David Beckham negocia um valor de ressarcimento abaixo dos 70 milhões de euros (R$ 378 milhões, na cotação atual), previsto como multa recisória para o Grêmio liberar Suárez.

Não é de hoje que a transferência de Suárez vem ganhando espaço notório nas páginas esportivas. A história começou em junho, dias após o Inter Miami confirmar a contratação do craque argentino Lionel Messi. Primeiro, Suárez teria o desejo de se aposentar em breve, já que sofre com fortes dores no joelho direito, sequela de uma lesão crônica.

Depois, vieram os rumores de que o craque uruguaio teria o desejo de jogar junto novamente com Messi, companheiro na época de Barcelona. Uma possível ida para a cidade de Barcelona, para se tratar com seu médico sobre a lesão, também foi cogitada.

Independente de quais sejam as especulações, todas elas apontam para uma saída do atacante. Desde que chegou ao Tricolor, em janeiro deste ano, Suárez disputou 30 partidas, fez 16 gols e deu 9 assistências. De junho para cá, o jogador assinalou 2 gols e deu 3 assistências.