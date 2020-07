Jogadores do Grêmio trabalham a parte física e técnica em circuito de exercícios

publicidade

O grupo de jogadores do Grêmio voltou as atividades no CT presidente Luiz Carvalho na manhã fria desta quarta-feira. Um dia depois de definir que irá treinar em Criciúma para o técnico Renato Portaluppi preparar a equipe coletivamente para o Brasileirão, os atletas foram submetidos a mais um trabalho físico e técnico.

Após passar pelos testes diários de avaliação médica, o elenco fez o aquecimento e, na sequência, trabalhou sob os cuidados do preparador físico, Márcio Meira. Em um circuito, os jogadores realizaram exercícios para melhorar a resistência e a potência. Eles ainda exercitaram passes, cabeçadas e chutes.

A atividade deve ser a antepenúltima realizada no centro de treinamentos antes da viagem para Criciúma. A tendência é que eles trabalhem até sexta-feira em Porto Alegre, ganhem a folga de fim de semana e no domingo ou segunda-feira façam o deslocamento para a cidade catarinense, que fica a 285 km da Capital do Rio Grande do Sul.

A opção por realizar os trabalhos em terras catarinenses se dá pelas oito semanas de trabalhos físicos e técnicos e pela necessidade de trabalhar a parte coletiva do time, fato que segue proibido em Porto Alegre, que está sinalizada com a bandeira vermelha, no modelo de Distanciamento Controlado do governo do Estado. O Tricolor deve ficar cerca de 10 dias em Criciúma.