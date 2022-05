Kannemann e Edilson treinam em separado para um possível retorno contra o Cruzeiro

publicidade

O Grêmio corre contra o tempo para recuperar duas de suas principais peças para o restante da temporada: Walter Kannemann e Edilson. Lesionados, os dois têm treinado em separado do grupo e foram vistos realizando atividades intensas ao redor do gramado na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho. O Tricolor terá uma semana inteira de preparação para o duelo diante do Cruzeiro, no domingo, às 16h, na Arena Independência.

Kannemann está fora desde o rebaixamento do ano passado devido a uma cirurgia no quadril, o zagueiro convivia com dores crônicas na região e jogou na base do sacrifício na reta final do Brasileirão. Nos bastidores, o Tricolor também trata da renovação de contrato com o argentino, que se encerra no final do ano. A partir de julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Veja Também

"Se dependesse de mim eu faria já. Agora, eu e o presidente dependemos de uma série de fatores. A gente não sabe o que vai acontecer no campeonato brasileiro, dependendo do andamento do campeonato, melhora a situação para renovação", afirmou em contato com o Correio do Povo o vice de futebol, Denis Abrahão.

Segundo o dirigente, a ampliação contratual é um "desejo de ambas as partes", mas o tema vem sendo tratado com cautela pela direção por alguns "fatores" considerados importantes pelo cartola: acesso na Série B e pleito eleitoral do clube.

Edilson teve diagnosticada uma lesão de grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda no dia 22. A previsão de retorno para o jogador, à época, era de 15 dias. Voltando ao time titular depois de seu retorno ao Tricolor, o jogador precisou ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo na vitória gremista contra o Guarani, pela terceira rodada. Rodrigo Ferreira assumiu a vaga e vem dando boa resposta.

A expectativa é de que ambos possam ficar à disposição ao menos no banco de reservas contra o Cruzeiro, no domingo.