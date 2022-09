Kannemann treina e pode voltar ao time do Grêmio contra o Sampaio Corrêa

publicidade

O zagueiro Walter Kannemann está perto de retornar ao time do Grêmio. Na atividade deste domingo, no CT Luiz Carvalho, o defensor correu no gramado.

O defensor pode retornar ao time contra o Sampaio Corrêa, no dia 30 de setembro. A partida será válida pela 32ª rodada da competição.

No início da semana, o zagueiro iniciou a transição física, após dois meses e meio no Departamento Médico. Ainda na metade de agosto, ele passou por exames, e a decisão foi pela manutenção do jogador na fisioterapia. Na ocasião, ele ainda seguia com resquícios da segunda lesão muscular na panturrilha esquerda.

Kannemann sentiu a lesão em 18 de junho, em um treino para atletas não-relacionados da partida contra o Sampaio Corrêa. Quando estava na fase final da recuperação, em julho, ele sofreu um acidente doméstico e agravou o problema na panturrilha esquerda. Na ocasião, a previsão de retorno aos gramados passou para agosto.

Grêmio se reapresenta após derrota

A atividade deste domingo marcou a reapresentação do Grêmio após a derrota por 2 a 0 fora de casa para o Novorizontino. Apenas os reservas trabalharam com bola no gramado do CT. Os titulares permaneceram fazendo recondicionamento físico na academia.

Outro que correu no gramado foi o lateral Nicolas. O jogador também está em recuperação de lesão muscular. Ele sentiu após a derrota por 2 a 0 contra o Criciúma, em 30 de agosto.

Ainda sem Kannemann e Nicolas, o Grêmio enfrenta o Sport, nesta terça-feira, às 20h. A partida, válida pela 31ª rodada, acontece na Arena.

