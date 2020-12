Maicon deve seguir como titular e Kannemann retorna ao Grêmio contra o Guaraní

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

O Grêmio não deverá ter um time muito diferente do que venceu o Goiás por 2 a 1, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O volante Maicon, que voltou a equipe marcando gol, deve ser mantido na escalação inicial no lugar de Darlan. Sem atuar desde o dia 3 de novembro, o zagueiro argentino Walter Kanneman pode ser a surpresa na equipe de Renato Portaluppi que enfrenta o Guaraní, nesta quinta-feira, às 21h30min, na Arena.



Aos poucos, o time gremista vai "ganhando" reforços que estavam no departamento médico. Maicon retornou de lesão. Alisson já treina com bola e deve estar à disposição nas próximas semanas. A dupla Geromel e Kannemann não joga junta desde o dia 3 de novembro, quando o Grêmio enfrentou o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil.

Depois de ter sido convocado pela seleção argentina, Kannemann foi preservado contra Corinthians e Goiás e estava suspenso para o confronto de ida no Paraguai.

Em vantagem no placar, o Tricolor pode perder até por 1 a 0 que estará classificado para a próxima fase. Do outro lado da chave, o Santos garantiu sua vaga vencendo a LDU pelo critério do gol marcado fora de casa. O provavél Grêmio deve ser: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre; Luiz Fernando, Pepê e Diego Souza.

