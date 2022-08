Nicolas está entre relacionados do Grêmio para enfrentar o Operário

publicidade

O Grêmio divulgou, no início da tarde desta segunda-feira, os jogadores relacionados para enfrentar o Operário pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão. Mesmo com uma luxação no ombro direito, Nicolas está na lista, mas ainda é dúvida para começar a partida. Caso não tenha condições, Diogo Barbosa será o lateral-esquerdo.

Em contrapartida, Thiago Santos está fora. O volante levou uma pancada no joelho direito no treino de domingo e, por isso, será desfalque diante do Fantasma na Arena. Ferreira e Kannemann seguem fora por lesão. Bitello, por sua vez, retorna após cumprir suspensão na vitória contra o Guarani na sexta-feira.

A provável escalação gremista tem: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Villasanti, Lucas Leiva (Bitello) e Campaz; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Com 40 pontos, o Tricolor ocupa a 3ª colocação na tabela da Série B. Caso derrote os paranaenses nesta terça-feira, às 19h, o Grêmio poderá retomar a vice-liderança da competição nacional.

Veja Também

Preparação finalizada

A manhã desta segunda-feira foi marcada pelo último treino do Grêmio antes de enfrentar o Operário pela Série B. Em atividade fechada para a imprensa, Roger Machado comandou um trabalho com ênfase na parte tática. A bola parada também foi explorada pelo técnico tricolor.

Finalizada a atividade, o grupo iniciou concentração para o jogo contra o Fantasma em casa. A projeção de público é de 12 mil torcedores na Arena.