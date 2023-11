O caminho do Grêmio e dos rivais até o final do Brasileirão

publicidade

Se já existiam razões para acreditar, a virada diante do líder com três gols de Suárez colocou o Grêmio de vez na disputa do título do Brasileirão. Ao Tricolor, restam cinco jogos até o fim do Campeonato Brasileiro.

Confira a sequência da equipe de Renato Portaluppi e dos rivais que estão na luta pela taça. Do líder Botafogo, passando por Grêmio e Palmeiras, ambos com 59 pontos, até o quinto colocado, Flamengo, com 56, são três pontos de distância. Botafogo, Red Bull Pragantino e Flamengo contam com um jogo a menos. Paulistas e rubro-negros duelam entre si.

Fonte: CBF

Em crise técnica e tática, o Botafogo ainda lidera e só depende de si para ser campeão. Os cariocas que devem trocar de treinador durante a Data Fifa tem seis jogos - um atrasado contra o Fortaleza - e lideram com 59 pontos. No final de semana, o Fogão enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, e precisam vencer para não depender de resultados paralelos. O Grêmio torce pelo empate para "travar" ambos os times.

Sequência do Botafogo:

Red Bull Bragantino (F)

Fortaleza (F)

Santos (C)

Coritiba (F)

Cruzeiro (C)

Inter (F)

Embalado pela virada contra o Botafogo, o Grêmio terá três jogos em casa, mas precisa de resultados paralelos para assumir a ponta. A liderança pode virar realidade no domingo, caso o líder não vença o Massa Bruta. Mesmo assim, o Tricolor terá um jogo a mais e poderá ser ultrapassado.

Sequência do Grêmio:

Corinthians (C)

Atlético-MG (F)

Goiás (C)

Vasco (C)

Fluminense (F)

Atual campeão, o Palmeiras é um forte candidato, mas vem de uma derrota expressiva para o Flamengo. O Verdão enfrenta o Inter, no sábado, na Arena Barueri, para se recuperar e confirmar o bom momento. Assim, com o time de Renato, eles não tem jogos atrasados.

Sequência do Palmeiras:

Inter (C)

Fortaleza (F)

América-MG (C)

Fluminense (C)

Cruzeiro (F)

O Red Bull Bragantino patinou na última rodada perdendo para o São Paulo. No entanto, o Massa Bruta tem a chance de se reabilitar diante do instável Botafogo. Com um jogo atrasado com o Flamengo, a equipe de Pedro Caixinha também pode ser campeã só por suas forças.

Sequência do Red Bull Bragantino:

Botafogo (C)

Flamengo (F)

Inter (F)

Fortaleza (C)

Coritiba (C)

Vasco (F)

Depois de duas derrotas em sequência, o Flamengo parece ter encontrado o melhor caminho com o técnico Tite. Duas vitórias seguidas e uma delas contra o Palmeiras, no Maracanã, por 3 a 0 e com show de Pedro e cia.

Sequência do Flamengo

Fluminense (C)

Red Bull Bragantino (C)

América-MG (F)

Atlético-MG (C)

Cuiabá (C)

São Paulo (F)

Veja Também