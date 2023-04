Renato volta a comentar caso Adriel e nega influência nas escolhas dos jogadores do Grêmio

publicidade

A reserva do goleiro Adriel no último sábado, na derrota do Grêmio para o Cruzeiro por 1 a 0, ainda está dando o que falar. Nesta segunda-feira, o técnico Renato Portaluppi publicou uma nota em suas redes sociais repercutindo o fato. “Como eu disse na coletiva após o último jogo, o Grêmio tem comando e aqui dentro certas pessoas não vão fazer o que querem”, diz parte do texto.

Renato deixou claro que não influencia nenhum jogador, mas que dá conselhos. “Como sempre fiz, mostrar o que eu entendo ser o melhor caminho, sem indicar A, B ou C para esse ou aquele serviço. Quero sempre o bem do clube e dos profissionais que aqui estão.”

Na entrevista coletiva depois do final partida, o treinador Tricolor ressaltou que nenhum empresário iria mandar no clube. "Se os empresários lá atrás circulavam e decidiam algumas coisas, agora acabou. Pessoas de fora acham que vão comandar, mas o Grêmio tem comando".

Além disso, Renato disse ser inadmissível um jogador ter três ou quatro empresários. A ausência de Adriel do time titular decorreu, segundo Renato e a direção do Grêmio, por atos de indisciplina, que não foram detalhados. "Ele foi multado e bem e já havia sido multado outras vezes. É um cara que tem 22 anos e tem dois filhos. Falei para ele até conversar com a esposa, para trocar ideias com ela. Ele tá rasgando dinheiro", ressaltou Portaluppi no após o jogo contra o Cruzeiro.

