Roger espera por Nicolas para definir time do Grêmio contra o Operário

Ao contrário da última semana, quando o Grêmio teve uma sequência de treinamentos entre as rodadas, nesta, o técnico Roger Machado terá pouco tempo para trabalhar até o próximo compromisso. Após finalmente vencer fora de casa, batendo o Guarani por 2 a 1 na sexta-feira passada, o Tricolor já enfrenta um novo desafio nesta terça-feira, na Arena, onde recebe o Operário, às 19h. O treinamento de hoje servirá para definir a equipe que entrará em campo e o comandante gremista espera pelo lateral esquerdo Nicolas, que nesse domingo teve constatada uma luxação no ombro direito.

No último jogo, o atleta precisou ser substituído aos 24 minutos do segundo tempo, dando lugar a Diogo Barbosa, após ter trombado com o atacante Yuri Tanque, do Guarani, e cair machucando o ombro. O atleta será reavaliado no treino da tarde de hoje no CT Luiz Carvalho, e por enquanto é tratado como dúvida para a partida.

A possível baixa preocupa pois Nicolas tem sido um dos principais jogadores do Tricolor nesta temporada. O lateral é o líder em assistências na equipe gremista, com nove participações em gol, balançando as redes outras duas vezes. Desde sua chegada, como reforço para o início desta temporada, o atleta acumula 28 partidas, sendo 25 como titular. Em março, o chegou a ser desfalque, quando sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e acabou sendo baixa na reta final do Campeonato Gaúcho e início da disputa da Série B.

Caso não tenha condições de jogo, Diogo Barbosa novamente será o substituto para ala esquerda. Neste ano, o jogador tem 15 atuações, sendo onze como titular. No entanto, recentemente, o atleta de 29 anos que é um dos mais contestados pela torcida no atual elenco, não vinha nem sendo relacionado pelo técnico Roger Machado para partidas em casa. O mesmo também vinha acontecendo com o volante Thiago Santos, que levou uma pancada no joelho direito no trabalho de ontem e deixou o gramado do CT mais cedo.

No fechamento da última rodada da Série B, a equipe subiu uma posição, saindo do quarto lugar para o terceiro. Empatado com o vice-líder Bahia, com os mesmos 40 pontos, desempatados pelo critério de vitórias, o Grêmio pode voltar a ocupar o segundo lugar na tabela caso vença e conte com o azar do Tricolor baiano.