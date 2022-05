Roger Machado pode promover a entrada de Gabriel Silva no time do Grêmio

publicidade

*Com informações do repórter Paulo Nunes

O técnico Roger Machado pode promover uma mudança para enfrentar o Ituano: a entrada de Gabriel Silva no lugar de Lucas Silva. Gabriel, inclusive, substituiu Lucas no intervalo da derrota do Grêmio para o Cruzeiro e melhorou o rendimento da equipe na segunda etapa.

Caso seja confirmada essa mudança, o Tricolor deixará de atuar com três volantes e terá uma equipe mais ofensiva, com Villasanti, Bitello e Gabriel Silva no meio-campo. Mais à frente, Gabriel Teixeira, Elias e Diego Souza devem permanecer.

Outra mudança entre os "11 ideais" será o retorno de Nicolas, que cumpriu suspensão contra a Raposa em Belo Horizonte. O jogador retoma, normalmente, a condição de titular no lugar de Diogo Barbosa na lateral-esquerda.

Após seis rodadas da Série B, o Grêmio soma 10 pontos e ocupa a 4ª colocação. A partida contra os paulistas será na segunda-feira, às 20h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Treino desta quinta-feira

Roger Machado comandou um trabalho técnico e tático com espaço reduzido. Foram utilizados quatro times com sete jogadores cada. Kannemann, mais uma vez, participou normalmente da atividade e, consequentemente, fica mais perto de retornar aos gramados.

Edilson, por sua vez, correu ao redor do gramado do CT Luiz Carvalho e segue a recuperação de lesão muscular. O lateral-direito não deve retornar ao time contra o Ituano.

Candidato a entrar na equipe, Gabriel Silva apresentou bastante dor de cabeça, deixou o campo mais cedo e foi para o vestiário. O meio-campista, porém, não deve ser problema para os próximos treinamentos.

