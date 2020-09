Romildo confirma acerto do Grêmio com Diogo Barbosa, mas aguarda Palmeiras para anunciar lateral

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., afirmou que o Grêmio está muito perto de anunciar mais um reforço. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Bahia por 2 a 0, declarou que o Tricolor está apalavrado com o lateral esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, nome que já havia sido anunciado nos últimos dias.

O presidente do Grêmio afirmou que o clube já está acertado com o jogador, mas ainda há uma pendência com o Palmeiras a ser resolvida. E fez um alerta: "Caso não haja uma resolução, o negócio não sai", avisou.

Romildo também revelou conversas com o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, e afirmou que o volante Wellington Martins não está mais nos planos do clube. "Não sei porque isso voltou à carga", resumiu o presidente.

O Grêmio volta a campo no domingo, para enfrentar o Fortaleza. A partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena, às 16h.