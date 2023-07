Suárez estaria próximo de fechar com Inter Miami, diz jornalista argentino

publicidade

O nome de Luis Suárez voltou a ser relacionado ao Inter Miami, clube norte-americano que no último domingo apresentou Messi. O jornalista da Tyc Sports Gastón Edul relatou nesta terça-feira que o centroavante do Grêmio estaria com negociações avançadas com o time dos Estados Unidos.

Na semana passada, o empresário do atleta falou que o Inter Miami teria um prazo para fechar com Suárez. A data-limite já teria passado, mas os norte-americanos teriam recomeçado as tratativas.

Oficialmente, o Grêmio nega qualquer proposta do Inter Miami ou manifestação de Suárez de deixar o Tricolor. No entanto, a direção reconhece as dores no joelho e a necessidade de um trabalho para que o camisa 9 atue nas melhores condições possíveis.

