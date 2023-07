Villasanti celebra melhor fase da carreira com gols pelo Grêmio

publicidade

Antes do duelo contra o Bahia pela Copa do Brasil, o volante Mathias Villasanti, ao lado do goleiro Gabriel Grando, concedeu uma entrevista coletiva em Salvador, nesta segunda-feira. Um dos principais destaques da temporada do Grêmio, o camisa 20 afirma que vive a melhor fase da carreira pelo Tricolor. No ano, além de desarmes, ele soma 5 gols e duas assistências.

"Sempre fui um jogador que gostou de pisar na área, mas acho que é a melhor fase da minha carreira quanto aos gols. Tomara que siga nesse caminho, para ajudar o Grêmio a conquistar grandes coisas", resumiu o jogador.

O paraguaio elogiou o técnico Renato Portaluppi e a mecânica do time gremista. "Renato sempre pede muita movimentação, para não ficarmos em uma posição fixa. Independente de quem joga, o time mantém um ritmo e vamos seguir por esse caminho".

Titular do gol, Grando pontuou que a competição pela posição é sadia e cabe ao técnico a decisão. "Todo goleiro quer jogar todos os jogos. Mas quem decide é o Renato. Quem ele colocar em campo vai dar o melhor para buscar as vitórias". O Grêmio treinou na tarde desta segunda-feira e encerrou a preparação para o enfrentamento diante do Bahia, na Fonte Nova, às 21h, pela ida da Copa do Brasil.

