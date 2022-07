Braian Romero e Mikael aparecem no BID e estão liberados para estrear pelo Inter

publicidade

Após serem apresentados de forma oficial, Braian Romero e Mikael tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira. Com isso, ambos estão liberados para estrear com a camisa do Inter.

Mikael e Braian Romero foram registrados no BID da CBF pelo @SCInternacional: pic.twitter.com/IoJ5Ub850T — Rede do Futebol (@RededoFutebol) July 29, 2022

Por causa do pouco tempo para adaptação e, principalmente, da questão física, Romero e Mikael não vão ficar à disposição de Mano Menezes para a partida deste domingo, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Os dois atacantes deverão ser relacionados para o confronto contra o Melgar na próxima quinta-feira, dia 5 de agosto, pela Copa Sul-Americana.

As chegadas de Braian Romero e Mikael aumentam as opções de Mano Menezes para o sistema ofensivo. Até então, o treinador tinha Alemão como titular, e Matheus Cadorini e David, improvisado, como alternativas para o comando de ataque.

