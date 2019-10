Com desfalques, Inter fecha treino na Cidade do Galo para montar equipe

publicidade

O Inter iniciou nesta segunda-feira de manhã, com um treino fechado para a imprensa na Cidade do Galo, em Belo Horizonte, a preparação para enfrentar o CSA, em Maceió, na próxima quarta-feira. Para o jogo, Odair Hellmann tem desfalques em todos os setores do time.

Na defesa, Bruno Fuchs viajou para servir a Seleção Brasileira Olímpica, que joga amistosos contra a Venezuela e o Japão, em Pernambuco. Além de suspenso, Nonato sofre com dores no púbis há três meses e deverá ser substituído por D’Alessandro, que voltou de lesão e atuou os minutos finais no empate com o Cruzeiro.

No ataque, Paolo Guerrero ficará até o dia 15 servindo a seleção do Peru e desfalcará a equipe em três jogos. Além do compromisso com os alagoanos, ele ficará de fora da partida contra o Santos, no Beira-Rio, e Avaí, em Florianópolis. Além do peruano, Rafael Sobis está lesionado e nem viajou com a delegação.

Bom dia, torcida colorada! Grupo de jogadores realiza mais um treino aqui em BH, na Cidade do Galo, preparando-se para o jogo com o CSA. #VamoInter pic.twitter.com/xGam7izNLt — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 7, 2019

Tréllez se integrou ao grupo em Belo Horizonte e Pedro Lucas chega a Maceió na manhã de terça-feira, depois de disputar o Gre-Nal final do Brasileiro de Aspirantes, marcado para está segunda-feira, às 18h, no Beira-Rio. A tendência é que o Inter atue com: Lomba; Heitor, Emerson Santos (Klaus), Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Guilherme Parede.

👐⚽️ Trabalho do goleiro Marcelo Lomba nesta manhã. #VamoInter pic.twitter.com/iow1lAfLxd — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 7, 2019

O jogo contra o CSA, no estádio Rei Pelé, está marcado para quarta-feira, às 19h15min. O Colorado é o sexto colocado com 38 pontos, a quatro do Corinthians, primeiro clube do G-4, e a 14 do líder Flamengo.