Com direito a dueto de Alexandre Pires e Pedro Henrique, Inter festeja seus 114 anos no Beira-Rio

Como cantor, Pedro Henrique é de fato um excelente atacante. No entanto, as limitações artísticas do artilheiro foram superadas pelo entusiasmo que fez explodir a torcida presente no Beira-Rio na festa dos 114 anos do Inter. O camisa 28 subiu no palco ao lado do "dono da festa" Alexandre Pires e realizou um dueto da música Guardanapo. Gaúcho, o jogador já celebrou diversos gols com a coreografia do som e mostrou desenvoltura ao lado de um dos maiores artistas do país.

Além de Pedro Henrique, outros jogadores participaram da festa que também marcou os 54 anos do estádio colorado. Luiz Adriano posou ao lado da taça do Mundial de Clubes. Os elencos de futebol colorados subiram no palco para serem saudados. O ex-jogador Rafael Sóbis, bicampeão da américa, participou do evento.

Ao longo da celebração, os colorados nas arquibancadas soltaram a voz entre músicas de apoio ao Inter e no Baile do Nego Véio, onde Alexandre Pires disparou um hit atrás do outro e colocou o astral da torcida como se fosse dia de decisão. Ninguém ficou parado.

Foto: Jônatha Bittencourt / Record TV RS