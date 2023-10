Coudet minimiza chances de rebaixamento e coloca derrota do Inter na conta dos desfalques

publicidade

O técnico Eduardo Coudet atribuiu aos desfalques da Data Fifa a derrota do Inter para o Bahia na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira. Na avaliação de Chacho, os nove atletas que não puderam atuar fizeram falta para o Colorado reproduzir suas últimas atuações.

"Era muito difícil com as dificuldades que trazíamos. Nove desfalques é muito. Está claro que sentimos as ausências. São jogadores importantes. Temos que vir para jogar com o que estão", disse em entrevista coletiva. O treinador lamentou as chances desperdiçadas de empatar e viu o gol no fim do primeiro tempo condicionar o confronto.

Sobre as chances de rebaixamento e os dois pontos de distância para o Z-4. "Acredito que ainda vamos brigar para subir na tabela", avaliou. As esperanças para avançar no Brasileirão, de acordo com Coudet, são os “seis jogos” dentro do Beira-Rio.

No domingo, o Inter começa uma sequência de confrontos diretos. O Santos vem para Porto Alegre para o duelo às 16h.

