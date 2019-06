Edenilson revela melhora e espera ter condições para enfrentar o Bahia

publicidade

O volante Edenilson deixou a equipe do Inter no intervalo da partida contra o Vasco da Gama, na última sexta-feira, após sentir dores no músculo adutor da coxa e, no primeiro treino da semana, na segunda-feira, à tarde, apenas correu ao redor do gramado. Após a atividade, o repórter Bruno Ravazzolli, da Rádio Guaíba, teve uma breve conversa com o jogador, que revelou estar se sentindo melhor e que espera ter condições para enfrentar o Bahia, na quarta-feira.

Como realizou uma atividade sob o comando do departamento médico e da fisioterapia ontem, o jogador passará por reavaliação nesta terça-feira, antes da atividade marcada para as 15h30min. O trabalho será aberto apenas no início, para o registro de imagens, o que pode representar a manutenção do mistério sobre a participação do volante contra os baianos. Caso seja vetado, Patrick deverá ser o substituto de meia.

Outra indefinição está no substituto de Emerson Santos. Klaus e Roberto disputam a vaga. A tendência é que o Inter atue com: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto (Klaus), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, Nico López, D'Alessandro e Edenílson (Patrick); Rafael Sobis.

O jogo contra o Bahia está marcado para quarta-feira, às 21h30min, no estádio Beira-Rio. O Colorado é o sétimo colocado com 13 pontos, seis a menos que o Palmeiras, líder e com um jogo a menos, e a um ponto da equipe baiana, última equipe na zona de classificação para a Libertadores 2020.