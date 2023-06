Inter acredita estar mais perto da estabilidade na temporada

publicidade

O time colorado foi a Montevidéu e apresentou-se bem diante do Nacional, mostrando que a evolução não está apenas nos discursos de Mano Menezes. Mas o resultado não foi exatamente aquele buscado. O Inter precisava da vitória para assegurar a classificação antecipada para a próxima fase da Libertadores da América. O empate por 1 a 1 não entregou a vaga nas oitavas, mas foi interpretado nos bastidores colorados como um passo a mais na direção da estabilização do time.

A classificação, agora, depende de uma vitória em casa, diante dos colombianos do Independiente Medellín, na derradeira rodada da fase classificatória. O jogo está marcado para 28 de junho. “Só depende de nós. Vamos nos preparar e ficar fortes, mas temos todas as condições de nos classificarmos em casa. Já mostramos isso”, afirmou Mano Menezes, ainda no estádio Gran Parque Central, após o empate com o Nacional.

O técnico colorado já disse que não vai mais comentar os problemas da preparação física, principalmente após as alterações levadas a cabo na comissão técnica − entre elas a troca do preparador físico. No entanto, confirmou que a melhora do rendimento geral do time em Montevidéu também está relacionada à melhor preparação física.

“Estamos melhorando um pouco a cada dia. Isso é notório. Os jogadores estão mostrando crescimento a cada partida. A força que foi esse jogo (contra o Nacional) comprova que o time está melhor. Mas temos que continuar fortes por mais tempo. Isso é fundamental. Continuaremos melhorando para que a qualidade dos jogadores volte a fazer a diferença”, continua.

Mano e os jogadores já estão em Porto Alegre e ontem, logo após o desembarque no aeroporto Salgado Filho, já realizaram um treino no CT Parque Gigante. Hoje e amanhã, o técnico preparará a equipe para a partida contra o Vasco da Gama, domingo à tarde, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. É o último compromisso antes de uma parada de pouco mais de dez dias graças à data Fifa, já que a partida seguinte será contra o Coritiba, fora de casa, só no dia 22 de julho.

A tendência é que Mano Menezes utilize força máxima contra o Vasco da Gama, mas o estado físico dos jogadores será analisado até a hora da partida. Ou seja, tudo indica que haverá alterações na escalação.