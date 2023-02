Inter acumula perda de pontos e compromete campanha no Gauchão

publicidade

O empate em 0 a 0 contra o Novo Hamburgo parou a campanha de ascensão do Inter no Gauchão, que antes do confronto tinha duas vitórias consecutivas. Ainda que tenha encarado um gramado difícil de atuar, o Colorado já acumula perdas de pontos importantes no Estadual, o que não estava previsto pelo técnico Mano Menezes. Embora tenha uma trajetória sem derrotas, o número de igualdades (3) já superou o de vitórias (2).

“Era algo que a gente queria fazer há mais tempo. Pensei que era o jogo adequado porque ia ser difícil construir algo mais qualificado no meio-campo pelo gramado. Colocamos os três. Em determinados momentos funcionou bem porque tivemos força, não deixamos eles (Novo Hamburgo) chegarem na nossa área, mas com três à frente da linha da bola você cria outra situação de jogar. Para essa situação foi a melhor, para outra iremos pensar”, disse Mano explicando as escolhas feitas no último domingo.

Além de colocar em campo três homens de frente, devolvendo Alemão à titularidade no lugar de Maurício, Mário na direita na vaga de Bustos e Baralhas de volante, com Djhony no banco, foram duas outras experiências que praticamente morreram em virtude da enorme dificuldade encontrada por todos. “É quase impossível jogar futebol nesse campo. É um desrespeito com o futebol gaúcho. Quem diz que é preciso valorizar o Gauchão deveria fazer vistoria em dezembro e chamar atenção dos clubes com campo que sem a mínima condição de jogar. Esse gramado não tem a mínima condição. Não por acaso nenhum jogo aqui teve gol”, observou o treinador colorado.

A não ser Mercado, que está em fase final de recuperação, de resto, Mano terá todo o elenco à disposição. A primeira vez de Baralhas atuando como titular agradou o técnico no que pode ser outra pista de sua utilização no meio de campo. “Acho o Johnny um pouco mais médio do que volante central. Baralhas pode fazer as duas funções. Podem revezar a saída. Não precisa definir um como o primeiro. A gente sai ganhando, pois começam a aumentar as alternativas que o treinador precisa ter”, encerrou.

