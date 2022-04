Inter ajusta detalhes com Shakhtar Donetsk para confirmar Alan Patrick

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva

O Inter está em fases finais de ajustes para confirmar o retorno do atacante Alan Patrick. O colorado trabalha junto ao Shakhtar Donetsk para os últimos ajustes e poder enfim anunciar o retorno do jogador de 30 anos.

O jogador tem contrato com o clube ucraniano até 2025. No entanto, por conta do conflito com a Rússia, não tem interesse em retornar mesmo após o fim da guerra.

Por conta disso, o clube ucraniano quer negociar o jogador em definitivo. Já o Inter tenta um empréstimo até o fim do ano. Para isso, o Shakhtar gostaria de receber uma compensação financeira ou um contrato com cláusula de obrigação de compra.

A negociação ganhou força no fim de março. No dia 28, a imprensa argentina noticiou o acerto entre clube e o jogador. De acordo com os portais do país vizinho, o jogador Marlon Santos também estava próximo do Inter. Dali em diante, os rumores das negociações aumentaram.

Alan Patrick tem passagem pelo Inter em 2014. Na ocasião, sob o comando de Abel Braga, o meia participou da conquista do Campeonato Gaúcho e ajudou o Colorado a chegar na 3ª colocação do Brasileirão. Foram 43 partidas disputadas, com quatro gols marcados e quatro assistências distribuídas.

Vitão também está perto de acerto

A negociação pelo zagueiro Vitão, de 22 anos, também junto ao Shakhtar, é parecida. O jogador, formado no Palmeiras e negociado com o clube ucraniano em 2019, também interessa.

A intenção do clube do Leste Europeu é emprestar o jogador por apenas três meses. Caso o conflito se estenda para o segundo semestre e não haja o retorno do futebol, o vínculo poderia ser estendido. O Inter quer o jogador até o fim do ano.

O Inter enfrenta o 9 de Outubro, do Paraguai, fora de casa, na estreia da Copa Sul-Americana. A partida acontece às 21h30min.

