Inter: Anúncio de venda de Edenilson para o Atlético-MG depende apenas de troca de documentos

A saída de Edenilson do Inter está próxima de ser anunciada. Isso porque, segundo apurado pelo Correio do Povo, o Colorado e o Atlético-MG estão trocando os documentos necessários, nesta terça-feira, para oficializar a negociação, que vai girar em torno de R$ 7 milhões.

Edenilson não se reapresentou com o grupo colorado na semana passada. Conforme informação oficial do clube, o jogador realizou um pequeno procedimento de reparo na região do tórax e ficará afastado por duas semanas.

Contratado em março de 2017, o meio-campista foi titular durante cinco temporadas — indiscutível em vários momentos. Porém, em 2022, ele conviveu com muitas críticas da torcida, principalmente após a eliminação da Sul-Americana para o Melgar. Em determinado momento do ano, Edenilson manifestou vontade de deixar o Beira-Rio.

Em 2022, Edenilson disputou 54 partidas, com 10 gols e cinco assistências. Ao longo de seis temporadas, ele disputou 306 jogos e marcou 48 gols.

