Inter assina pré-contrato com Enner Valencia

O Inter assinou um pré-contrato com Enner Valencia, 33 anos, do Fenerbahçe. O atacante equatoriano vai desembarcar no Beira-Rio em julho, após o término do seu contrato na Turquia. O anúncio oficial do acordo não vai acontecer agora, já que as partes combinaram um "pacto do silêncio" em respeito à relação do jogador com o clube turco.

Valencia era o grande sonho da diretoria colorado para assumir a camisa 9. O atleta é visto como a "cereja do bolo" para a mudança de patamar da equipe de Mano Menezes. Na temporada 2022/23, com a camisa do Fenerbahçe, ele marcou 23 gols e distribuiu quatro assistências em 30 partidas. O centroavante disputou a Copa do Mundo do Catar, com três gols em três jogos.

O equatoriano é o terceiro reforço colorado na "excursão" do presidente Alessandro Barcellos à Europa, que durou cerca de 10 dias. Antes de Enner Valencia, o Inter acertou os retornos de Luiz Adriano e Charles Aránguiz. O chileno, inclusive, já foi anunciado de forma oficial e também chegará na metade do ano.

