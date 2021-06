Inter busca recuperação diante do Bahia no primeiro jogo após a saída de Ramírez

publicidade

Além da evidente crise técnica, que culminou com a demissão de Miguel Ángel Ramírez, o Inter precisa conviver com a necessidade premente de conquistar pontos. O time, que ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, reúne forças para tentar bater o Bahia, neste domingo, às 20h30min, em Salvador, e escapar da parte de baixo da tabela de classificação.

Neste cenário, a primeira tarefa entregue a Osmar Loss, que ganhou a incumbência de comandar o Inter interinamente, será tratar o psicológico do grupo de jogadores. A sequência de resultados negativos e a desclassificação da Copa do Brasil abalaram ainda mais o lado mental do grupo. Além disso, Loss precisa arrumar a defesa, que tomou oito gols nos últimos dois jogos. O problema é a falta de peças. A boa notícia é que Lucas Ribeiro, que não iniciou contra o Vitória, deve retornar. “Não temos nenhum nome especulado. O nosso treinador é o Osmar Loss. Ele já treinou, conhece o grupo, conhece o clube e vai fazer um bom trabalho”, afirmou o vice de futebol, João Patrício Herrmann.

A tendência é de uma repetição de boa parte da equipe que foi desclassificada pelo Vitória na última quinta-feira. Daniel segue no gol colorado, principalmente depois que Lomba apresentou sintomas gripais. O mesmo aconteceu com Saravia, que dará lugar a Heitor. Léo Borges tomará a vaga de Moisés por razões contratuais com o Bahia.

O dirigente não confirma contatos com Lisca, mas eles já aconteceram. O executivo de futebol Paulo Bracks, que trabalhou com o técnico no América-MG, está incumbido das negociações. “Não temos prazo para anunciar o novo treinador. Neste momento, estamos pensando no jogo contra o Bahia. Porém, posso dizer que a comissão técnica que saiu não é a única responsável pelas nossas últimas derrotas. Todos nós somos responsáveis”, garantiu Herrmann.

Campeonato Brasileiro - 3ª rodada

Bahia

Matheus Teixeira; Renan Guedes, Germán Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Thaciano, Rossi e Rodriguinho; Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti

Inter

Daniel; Heitor, Lucas Ribeiro, Cuesta e Léo Borges; Johnny, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto e Galhardo. Técnico: Osmar Loss

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Local: Estádio do Pituaçu, em Salvador (BA)

Data e hora: 13/06, às 20h30min