Inter descarta a contratação de Aránguiz

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, descartou a possibilidade de contratar o volante chileno Charles Aránguiz. "Neste momento, não vem para o Internacional", frisou o mandatário colorado em coletiva após a vitória sobre o América-MG.



Barcellos salientou, contudo, que a direção e o departamento de futebol avaliam sim formas de reforçar o elenco na janela de transferências do exterior. "Com muita calma, avaliações estão sendo feitas do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro e a gente está trabalhando para que, quando a janela venha, a gente possa contribuir qualidade para o grupo", afirmou.



O presidente destacou, entretanto, a atual performance colorada em Brasileirão e Copa Sul-Americana, para atestar o potencial do plantel. "Entendendo que nós temos um grupo, hoje, com quantidade e qualidade que dão alternativas", relatou. "Isso está sendo visto quando não temos uma série de jogadores e, mesmo assim, as vitórias estão acontecendo", comentou.

Sonho antigo de parcela da torcida, Aránguiz já teve seu retorno da Europa especulado algumas vezes ao longo dos anos. Na passagem pelo Inter, entre 2014 e 2015, atuou em 54 jogos, com 11 gols.



