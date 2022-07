Inter e Mano Menezes vivem temporada de reabilitação

publicidade

O técnico Mano Menezes, quando desembarcou no Beira-Rio, em abril, encontrou um time acostumado a perder, um grupo sem a confiança da torcida e um elenco de jogadores abatidos pela falta de títulos. Mas ele também não vivia a melhor fase de sua carreira. Estava desempregado há mais de seis meses, depois que foi demitido do Al Nassr, da Arábia Saudita, e vinha de uma sequência de trabalhos ruins. Assim como o Inter, buscava uma reabilitação. Ou seja, o técnico precisava do Inter assim como o Inter precisava do técnico, como ele próprio afirmou em sua primeira entrevista no cargo. Houve “liga” e os resultados começaram a aparecer.

Não foi preciso nem tempo de adaptação. O time, desde os primeiros momentos sob o comando de Mano, mostrou uma reação surpreendente. Acumulou pontos, avançou na tabela do Campeonato Brasileiro, deixou de correr riscos e já se alça a voos mais altos. Na Sul-Americana, avançou de fase de forma espetacular com uma goleada sobre o Colo-Colo no Beira-Rio.

“É visível que o Mano está feliz. O ambiente está leve, os jogadores estão felizes e confiam no trabalho e nas ideias dele. E isso nos deixa satisfeitos”, elogiou, ontem à tarde, o presidente Alessandro Barcellos. “Os bons resultados em campo não ocorrem por acaso. São frutos do que ocorre no dia a dia. Estamos em um bom caminho, mas o futebol é muito traiçoeiro. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Por isso, não podemos baixar a guarda”, continua.

Segundo relatos de quem priva o cotidiano no CT Parque Gigante, Mano, que completou 60 anos no mês passado, realmente está muito “mais leve” do que já foi um dia. Tem mais paciência para explicar as suas ideias e chega a ser simpático até. “O Mano entendeu a filosofia e o momento do clube. Não faz pedidos que sabe que a gente não pode cumprir, busca ele próprio as soluções. Está completamente integrado ao Inter”, continua o presidente colorado.

Neste momento, Mano acumula 20 jogos sob o comando do time, com apenas duas derrotas. No sábado, o Inter enfrenta o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, com a perspectiva real de encerrar a rodada na liderança do Brasileiro, algo impensável em abril. “O futebol é assim. Tem que estar preparado para tudo. Mas uma sequencia de vitórias vai dando a noção de que você pode ambicionar vencer qualquer um. É exatamente isso que vamos fazer”, afirmou Mano, após a conquista de mais três pontos diante do América Mineiro, segunda-feira, no Beira-Rio, com um gol de Moisés já nos acréscimos da partida.

Veja Também