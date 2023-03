Inter irá avaliar condição de Alan Patrick após problema na coxa

publicidade

O Inter abrirá a semana cheia de trabalhos antes das semifinais do Gauchão com uma preocupação: Alan Patrick. O camisa 10 e a capitão do time deixou o gramado, após a goleada sobre o Esportivo, com um desconforto em uma das coxas. Na entrevista coletiva, o auxiliar técnico Sidnei Lobo destacou que o jogador será reavaliado no treinamento desta segunda-feira, mas acredita que não será preocupação para o duelo de sábado, às 16h30min, contra o Caxias, no Centenário.

"Ele nos relatou um probleminha em uma das coxas, mas eu acredito que não preocupa para o próximo jogo. Ele vai ser reavaliado e aí nós iremos ver", resumiu Lobo ao tratar do tema.

O próprio Alan Patrick, na saída do gramado, comentou que sentiu o problema e que mais parecia um desconforto muscular. O jogador comemorou o fato de o Inter ter a semana cheia de trabalho antes de encarar o Caxias. "Ainda não conversamos sobre o jogo, mas vamos ver qual será a estratégia que o Mano vai querer adotar", disse.

