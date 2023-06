Inter terá quatro desfalques para enfrentar o Coritiba

publicidade

O técnico Mano Menezes não poderá contar com quatro jogadores para o duelo diante do Coritiba, no Couto Pereira, nesta quinta-feira, às 20h. O zagueiro Rodrigo Moledo, suspenso, e os meias De Pena, Mauricio, Aránguiz, lesionados, não foram relacionados para o duelo.

A equipe realizou os últimos trabalhos em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira. A delegação viaja para o Paraná pela tarde.

O Inter vem de seis jogos de invencibilidade na temporada e venceu o Vasco na última partida no Gigante. Com 14 pontos somados, o Clube do Povo está na décima posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

