Inter visita Fluminense no Maracanã na expectativa por estreia de Valencia

O Inter tem confronto direto na tarde deste domingo, no Maracanã, às 16h, contra o Fluminense. O Colorado enfrenta o Tricolor carioca em um duelo entre equipes que buscam uma vaga no G4 do Brasileirão. Principal contratação da temporada, Enner Valencia está na delegação que chegou ao Rio de Janeiro e a expectativa é por saber se começará no banco ou entre os titulares.

Valencia está treinando há dez dias no CT Parque Gigante. Como vinha jogando tanto pelo Fenerbahçe quanto pela seleção do Equador, está bem fisicamente. Mesmo assim, Mano deve optar pela cautela, colocando-o aos poucos na equipe. Durante a semana, ele conjecturou algumas possibilidades de utilização do jogador, mas lembrou que ele não é um centroavante, mas um atacante de movimentação que faz muitos gols. Pelo menos, foi assim em sua passagem pelo clube turco, até o final de junho.

Mano Menezes não contará com Alan Patrick, principal peça de criação da equipe, e Pedro Henrique, recuperando-se de uma lesão. Além disso, Maurício sentiu um problema muscular ontem e foi submetido a exames à tarde. Ele será melhor avaliado no sábado, mas neste momento, a tendência é que fique em Porto Alegre, o que diminui as alternativas do técnico para montar o setor de meio-campo.

O grande número de ausências, inclusive, podem convencer Mano a escalar Valencia desde o início. Uma outra alternativa seria improvisar Jean Dias ou Campanharo no meio-campo. De Pena, por sua vez, deve ser confirmado como titular, provavelmente na posição de Alan Patrick.

O Inter começa a partida no Maracanã ostentando uma invencibilidade que já dura dez partidas, incluindo Brasileirão e Libertadores. Porém, vem de um frustrante empate sem gols com o Cruzeiro, sábado passado, no Beira-Rio. Ou seja, para continuar seguindo os líderes, o time colorado terá que vencer o Fluminense, que tem a mesma pontuação do Inter (ambos com 21), mas está acima na tabela por causa dos critérios de desempate.

Brasileirão - 14ª rodada

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Lima, André; Lelê, Ganso, Keno; Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Inter

John; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Rômulo, Johnny (De Pena ou Aránguiz); Jean Dias (Johnny); Mauricio, Wanderson; Luiz Adriano (Enner Valencia). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR).

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC).

Data e hora: 09 de julho, domingo, às 16h.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

