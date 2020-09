Lindoso quer Inter capaz de se impor em "jogo do ano" pela Libertadores

publicidade

O Inter quer uma vitória no clássico Gre-Nal desta quarta-feira para encaminhar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Mais do que isso, busca encerrar um incômodo jejum: não vence o principal rival há nove jogos, contando todas as competições.

O caminho para isso, na avaliação do volante Rodrigo Lindoso, é um Inter capaz de se impor em seus domínios. "É o nosso maior rival, e jogamos em casa pela Libertadores. Uma vitória nos deixa bem próximo da classificação. Precisamos nos impor no jogo do ano, que vai decidir muita coisa", projetou.

Considerada uma arma pelo Inter especialmente na competição continental, desta vez a equipe não terá a torcida ao seu lado. Ainda assim, Lindoso quer que o time saiba aproveitar o fator local. "Vamos tentar fazer o dever de casa e buscar os pontos. É importante em qualquer competição, e na Libertadores não é diferente. Esperamos manter o fator casa", frisou.

Na vitória por 4 a 3 sobre o América de Cali, a última partida do Inter pela Libertadores, Lindoso foi o capitão da equipe. Ele agradeceu a oportunidade de usar a braçadeira. "Fiquei muito feliz pela responsabilidade. Gosto de desafios. Traz responsabiliadde, mas é gratificante", comemorou.

O clássico Gre-Nal pela Libertadores acontece na próxima quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. O jogo é válido pela quarta rodada do Grupo E. O Inter lidera a chave com 7 pontos, e o Tricolor vem na segunda posição, com 4.