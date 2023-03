Mano classifica derrota como "pecado", e vê Grêmio "levemente" superior no duelo com Inter

publicidade

Na avaliação do técnico Mano Menezes, a vitória gremista no Gre-Nal 438 foi justa. Segundo o comandante colorado, o time gremista foi "levemente" superior no duelo deste domingo. No entanto, o treinador reiterou que o gol sofrido nos minutos finais não pode acontecer. "Saímos com um gosto amargo. Deveríamos ter fechado naquele momento e ficado com o 1 a 1", pontuou na entrevista coletiva.

Mano elogia nível do clássico Gre-Nal, não vê injustiça no placar, mas classifica como "pecado" o gol sofrido no final.



"Saímos com um gosto amargo. Deveríamos ter fechado naquele momento e ficado com o 1 a 1". pic.twitter.com/j76asNsslL — InterCP (@InternacionalCP) March 6, 2023

O treinador, que começou o duelo com Baralhas no lugar de Mauricio, revelou que "relutou" até tomar a decisão. A intenção foi neutralizar o setor do meio de campo gremista. "No final, na preparação, vimos que não tínhamos encaixe para todos jogadores. (...) Hoje faltou um pouco de maturidade na equipe. Essas coisas que acontecem nos últimos minutos é sempre muito amargo e ainda mais nos tempos que tomamos".

Mano foi questionado sobre o nível dos rivais nesta altura do ano. Em fevereiro, ele havia defendido que estava tudo nivelado. "Nas últimas semanas, eles evoluíram mais que a gente. Neste momento, o Grêmio está um pouco melhor que nós. Encontrou uma maneira de jogar e levou dificuldades aos adversários e também para gente", resumiu.

Mano sobre o Grêmio: "Neste momento, está um pouco melhor que nós. Nas últimas semanas, encontrou um maneira de jogar que levou dificuldades aos outros adversários e também para gente" pic.twitter.com/Zg1yfbaI61 — InterCP (@InternacionalCP) March 6, 2023

