Mano destaca desempenho do Inter e acredita ter equipe com condição de ganhar o Gauchão

Mano Menezes elogiou o desempenho apresentado pelo Inter na vitória contra o Brasil de Pelotas, neste sábado. O treinador colorado destacou a competitividade exigida pela partida no Bento Freitas. "Foi um jogo competitivo, respeitamos o Brasil, foi uma grande partida e eu saio extremamente feliz com o desempenho de hoje."

Mano falou sobre a ansiedade que gera na torcida os seis anos do clube sem vencer o Gauchão. O comandante acredita que é preciso ter calma e construir um "caminho" para chegar a essa conquista.

"Faz tempo que não ganhamos o Campeonato Gaúcho. Torcida fica ansiosa, mas não é nas duas primeiras rodadas que ganha o Campeonato. É preciso construir esse caminho", disse.

Mesmo que o Inter esteja no mercado em busca de reforços, Mano Menezes diz estar satisfeito com a equipe que tem em mãos. Na visão do treinador, o grupo de jogadores que está no Beira-Rio é suficiente para ganhar o Estadual.

"Temos falado claramente sobre o assunto. Estou satisfeito com a equipe que eu tenho, com esse grupo temos a condição de ganhar o Gauchão tranquilamente", finalizou.

