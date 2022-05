Mano Menezes encaminha time do Inter para enfrentar o 9 de Octubre pela Sul-Americana

publicidade

O técnico Mano Menezes aproveitou o último treino no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira, para encaminhar o time do Inter para a partida decisiva contra o 9 de Octubre, do Equador, pela Copa Sul-Americana. A partida, válida pela 6ª rodada do Grupo E, acontece nesta terça-feira, às 21h30, no Beira-Rio.

Recuperado de lesão muscular, Taison está à disposição e disputa vaga na equipe com Maurício. No setor defensivo, Bruno Méndez e Renê retornam nos lugares de Gabriel Mercado e Moisés. Já no meio-campo, Rodrigo Dourado e Carlos de Pena, autor do gol do Inter no empate contra o Cuiabá, vão substituir Gabriel e Liziero. Alan Patrick é desfalque, já que não está inscrito na competição continental.

A provável escalação colorada tem: Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Taison (Maurício); Wanderson e David.

Com nove pontos, o Inter é o líder da chave no saldo — o Guaireña, do Paraguai, tem a mesma pontuação. Uma vitória com boa diferença de gols contra os equatorianos deve garantir a classificação dos gaúchos para as oitavas de final da Sul-Americana.

Público no Beira-Rio

O Colorado projeta 20 mil torcedores nas arquibancadas contra o 9 de Octubre. Os ingressos estão sendo vendidos no site do Inter. Os portões abrem às 19h30.

