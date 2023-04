Mano reforça permanência no Inter: "Tenho intenção de cumprir meu contrato até o fim"

publicidade

O técnico Mano Menezes reforçou, após a vitória do Inter sobre o Goiás neste domingo, que seguirá no comando do time, mesmo após forte carga do Corinthians para contar com seu trabalho. "Nós as vezes recebemos sondagens extraoficiais de uns ou outros. Mas como eu não estou no mercado, minha resposta nesse momento é sempre a mesma: eu tenho intenção de cumprir meu contrato até o fim, independente de crítica ou pressão momentânea”, comentou.

“Vamos separar convites de sondagens", enfatizou o treinador. "Eu fico muito feliz que meu nome seja citado em grandes clubes. É bom para verem que eu não estou aqui de favor, como alguns acham que estou”, ironizou o comandante colorado. "Comprova aquilo que construi ao longo do tempo", sublinhou Mano.

A fase inconsistente do Inter, com vitória magra sobre o Metropolitanos e o avanço na Copa do Brasil com derrota para o CSA poderia ser agravada com a instabilidade da troca de comando. Mano, contudo, permanece e a campanha invicta em três rodadas indica uma prometida "virada de chave", como o próprio técnico indicou após a terceira fase da Copa do Brasil.

Após o triunfo apertado contra o Goiás, ele salientou o alto nível da competição nacional. "Talvez esse seja o Brasileirão mais difícil dos últimos tempos. Vimos os jogos dessa rodada, do Botafogo, do Fortaleza. Alguns jogos serão muito parelhos, mas temos que ter maturidade para lidar com isso", projetou.