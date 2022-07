Mano vê espaço para crescimento do Inter na temporada

publicidade

A boa campanha do Inter no Campeonato Brasileiro não é injusta nem inesperada, segundo Mano Menezes. É fruto de um série de acertos dentro e fora de campo, que fizeram o rendimento da equipe subir nos últimos meses. Porém, ainda há espaço para crescimento, segundo o próprio técnico. “Penso que ainda estamos distantes do nosso potencial final. A melhora de cada jogador faz a confiança aumentar e com ela maior, se pode fazer mais. O mais importante é não se acomodar e fazer mais. Se estivermos bem, vamos tentar ficar muito bem. Depois disso, tentar ficar ótimo”, defende.

Mano ficou contente com o ponto conquistado diante do Athletico-PR, sábado, na Arena da Baixada, mas reclamou da não marcação de um pênalti sobre Johnny no final da partida e lamentou as chances de gol desperdiçadas. Também projetou um acréscimo de qualidade ao time já nas próximas rodadas, quando começam a retornar os afastados por lesão.

Contra o São Paulo, amanhã, no Beira-Rio, o técnico já contará com o atacante Wanderson, que já voltou a treinar normalmente no CT Parque Gigante. Trata-se de uma alternativa importante, que entrega ao time uma jogada qualificada pela beirada do campo. Além disso, em breve os laterais Renê e Fabrício Bustos também retornarão e, depois, Alan Patrick. “Estamos conseguindo encontrar as soluções dentro do próprio grupo. E isso é importante”, segue.

Além disso, o clube busca reforços. A janela de transferências, que abriu oficialmente ontem, só fecha no dia 15 de agosto. O Inter, porém, não quer esperar tanto. A ideia é fechar a contratação de um centroavante já nos próximos dias para colocá-lo à disposição já nas próximas rodadas do Brasileirão.

No começo do próximo mês, o time colorado ainda tem os dois enfrentamentos com o Melgar, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo é em Arequipa, dia 4 de agosto. O nome preferido para o atacante Darío Benedetto, que, jogando pelo Boca Juniors no sábado, errou a cobrança de mais um pênalti. Mesmo assim, o seu time venceu o Talleres por 1 a 0.