Osmar Loss vê ambiente “seguro” no vestiário do Inter e lamenta desempenho contra o Ceará

publicidade

O técnico interino Osmar Loss considerou o desempenho do Inter no empate em 1 a 1 com o Ceará “abaixo do que o grupo pode render”. Para ele, a equipe alternou momentos de domínio, mas sofreu muito com os contra-ataques do adversário. O interino foi questionado sobre uma declaração de Thiago Galhardo que cobrou dos companheiros mais conversa dentro de campo para minimizar os erros, mas evitou comentar o “desabafo” do atacante.

“Vocês (jornalistas) estão avaliando muito mais os resultados do que o ambiente interno. O nosso ambiente é seguro. Temos liberdade para conversar com os jogadores e eles conosco. Essas declarações de intervalo não escutei. Se eles falam, tem que falar com a gente para auxiliar no processo, mas não enxergo falta de controle. Quando eles dão opiniões, temos que validar, observar se aquilo é uma fuga de algum caminho. Não concordo, mas sempre que eles dão opinião, temos que levar em consideração e costurar da maneira que tem que ser feito”, revelou.

Loss também explicou os motivos de tirar os dois laterais no segundo tempo e permanecer com os desgastados Patrick e Edenílson. “São opções a partir das leituras que fizemos do adversário. Em cima das perdas que tivemos durante a semana. Desde o primeiro tempo, vínhamos enfrentando dificuldades pelos lados do campo. O Mendonza é um jogador de velocidade e o Léo (Borges) tinha cartão amarelo. Tentando reforçar a questão do ataque, achei importante ter esses jogadores com mais experientes para uma final de partida”, revelou.

Algumas das perguntas da entrevista coletiva visaram entender o que ele irá passar para Diego Aguirre, que assume o trabalho com o time a partir desta segunda-feira. Ele chegou neste domingo a Porto Alegre, acompanhou o jogo no Beira-Rio e começa amanhã a preparar a equipe para o jogo contra a Chapecoense, na quinta-feira, em Santa Catarina. O novo técnico será apresentado nesta segunda-feira, ao meio dia.

“Todas as informações que colhemos destas vivências e experiências que tivemos serão transmitidos para o Aguirre. Óbvio que a condução parte a ser dele. Temos todo um banco de informações que serão servidas para que ele possa implementar o trabalho dele com o menor risco possível”, garantiu.

O jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para quinta-feira, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó. O Inter tem cinco pontos em cinco jogos disputados no Campeonato Brasileiro.

Veja Também