Patrick alerta para evitar levar gol cedo e aposta em "foco e determinação” para Inter vencer o Boca

O meia Patrick acredita que o Inter tem condições de vencer o Boca Juniors, na Bombonera, na quarta-feira, e voltar classificado para Porto Alegre. O jogador destacou nesta terça que o time fez um bom jogo contra os argentinos no Beira-Rio e que merecia melhor sorte. Apesar da série de resultados ruins e da desclassificação na Copa do Brasil, Patrick defende que a “fórmula” para buscar a vaga nas quartas de final da Libertadores é ter confiança no trabalho.

“Dentro de uma estratégia em um jogo como esse, o mais importante é não sofrer gol no início. Se entrar equilibrado, tanto na defesa, quanto no ataque, você vai estar mais perto de marcar do que sofrer gol. Temos que pensar positivo. Entrar com alegria, foco e determinação pensando que a nossa bola vai entrar, que vamos lutar durante a partida e que não vamos sofrer gol. E acreditar. Todos estão motivados, pois acreditamos que conseguimos reverter a situação e vamos doar a nossa última gota de suor e sangue pela vitória”, ressaltou o meia.

Ao ser questionado como os jogadores recebem a opinião daqueles que acreditam ser muito difícil a classificação, Patrick revelou que não importa o que pensa a torcida e a imprensa. “A gente não recebe (as opiniões externas). Não deixamos entrar no vestiário. Acreditamos que fizemos um bom jogo e poderíamos ter saído com a vitória na primeira partida. Então, vamos motivados e para buscar a classificação até o último minuto”, revelou.

O meia destacou a importância do retorno de Abel Braga ao comando da equipe no banco de reservas, após se recuperar da Covid-19. “O professor chegou em um momento de turbulência. Momento difícil. Sempre tentou colocar o seu trabalho em prática. Nos deixou à vontade para nos expressar. Estamos começando a dar a resposta (ao trabalho). É um treinador renomado e é importantíssimo ter ele na beira do gramado. Tanto ele, quanto a gente, vai dar o seu melhor pela vitória do Inter”, destacou.

O Inter treinou na manhã desta terça-feira em Porto Alegre e a partir das 15h faz o deslocamento para Buenos Aires. O jogo de volta das oitavas de final está marcado para as 21h30min.

