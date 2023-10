Pedro Henrique volta a ser opção no Inter

publicidade

Recuperado de um problema gástrico, Pedro Henrique voltou a treinar no CT Parque Gigante. Ele trabalhou normalmente no sábado e também no domingo, se credenciando a estar na delegação do Inter que viaja a Salvador nesta terça-feira. Coudet não contará, na partida contra o Bahia, com Rochet, Johnny, Aránguiz e Valencia, com sua seleções, e Renê, Igor Gomes e Nico Hernández, suspensos. O confronto diante do Tricolor de Aço está marcado para quarta-feira, às 21h30min.

Pedro Henrique, que fez um bom primeiro semestre, poderá ajudar o Inter na escassez de gols. O time colorado marcou apenas 23 gols em 26 partidas no Brasileirão. Ou seja, tem média de menos de um gol por partida. Além disso, em dez rodadas da competição não chegou a balançar as redes adversárias. Como precisa, segundo as contas dos dirigentes, ganhar nove ou dez de suas últimas 12 partidas na temporada para chegar no G-6, terá que reverter esse desempenho.

O setor ofensivo colorado se baseia em Alan Patrick. O camisa 10, que ganhou maior liberdade para flutuar no setor ofensivo após a chegada de Coudet, já tem mais de 20 participações em gols em 2023. Em 51 partidas pelo Inter no ano, ele marcou 13 gols, um deles no Gre-Nal da rodada passada, e deu oito assistências. Na Libertadores, o meia também foi fundamental para a campanha colorada, com cinco gols e cinco assistências em 12 jogos.

