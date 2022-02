Pressionado pela falta de resultados, Inter foca na agilidade e nas finalizações para o Gre-Nal

publicidade

A semana livre poderia ser um alento para a comissão técnica de Alexander Medina. Porém, o Inter finalizou nesta terça-feira mais um treino no CT Parque Gigante pressionado pela falta de resultados positivos nas últimas rodadas – apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Com essa carga, o Colorado foca as atividades visando o clássico Gre-Nal de sábado, no Beira-Rio, às 19h.

Nas imagens divulgadas pelo clube foi possível ver uma atividade focada em trabalhos de agilidade e explosão. Em um primeiro momento, os jogadores eram obrigados a realizarem exercícios de velocidade entre bastões, com finalização a gol no final.

Uma boa notícia para a torcida é Fabricio Bustos. O lateral-direito mostrou boa intensidade e potência de arremate. Ao que tudo indica, deve ficar à disposição de Medina para o clássico.

Caso o Inter não faça o dever de casa, é grande a chance do clube não se classificar para as fases finais do Gauchão – um verdadeiro vexame histórico não só para Cacique, mas também para toda a gestão Alessandro Barcellos.

“Ninguém está satisfeito com o trabalho como um todo, não só com o Medina. Todos precisam assumir a sua parcela de responsabilidade para enxergarmos a solução. Vamos trabalhar para remobilizar a equipe, que precisa da vitória”, afirmou o presidente após a derrota para o São José, no último domingo.

