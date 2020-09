Juventude enfrentará a CRB na quarta fase da Copa do Brasil

publicidade

Em sorteio realizado na manhã desta terça-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol ficou definido que o Juventude irá enfrentar o Clube de Regatas Brasil, o CRB, de Alagoas, na quarta fase da Copa do Brasil. Também foi sorteado que o clube da Serra fará o primeiro jogo em casa e o segundo em Maceió, no estádio Rei Pelé.

Os adversários da Série B do Campeonato Brasileiro já se enfrentaram na primeira rodada em Caxias do Sul. Na oportunidade, no dia 08 de agosto, o Juventude venceu por 2 a 0, de virada, no estádio Alfredo Jaconi.

Aos dois minutos de partida, o destaque da equipe alagoana, Léo Gamalho, abriu o placar. Renato Cajá empatou com um chute de fora da área, que contou com o desvio na defesa adversária, aos 35 min do primeiro tempo e o Juventude virou aos 12 da etapa final com Breno.

As datas e horários dos jogos serão revelados nos próximos dias pela CBF. O sorteio definiu ainda os confrontos dos outros quatro jogos. Destaque especial para o clássico carioca entre Vasco da Gama e Botafogo. O Fluminense, do técnico Odair Hellmann, irá enfrentar o Atlético-GO, também da Séria A do Brasileirão.

• Confira os confrontos

Juventude x CRB / CRB x Juventude

Ponte Preta x América-MG / América-MG x Ponte Preta

Brusque x Ceará / Ceará x Brusque

Botafogo x Vasco da Gama / Vasco da Gama x Botafogo

Fluminense x Atlético-GO / Atlético-GO x Fluminense