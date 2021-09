STJD pune Brusque com a perda de 3 pontos pelo caso de racismo contra Celsinho

publicidade

A suposta ofensa racial praticada pelo conselheiro do Brusque, Júlio Antônio Petermann, contra o meia do Londrina, Celsinho, durante jogo realizado no dia 28 de agosto, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira, e o time catarinense foi punido com a perda de três pontos e mais R$ 60 mil de multa. Já o conselheiro foi suspenso por 360 dias e multado em R$ 30 mil.

Com a punição, o Brusque perde uma posição e fica na beira da zona de rebaixamento da segunda divisão, em 16º lugar, com 26 pontos. O Vitória é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 25.

Tanto o Brusque quanto o conselheiro foram punidos com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito".

Antes de Brusque x Londrina, Celsinho já havia sido alvo de ofensas racistas em outras duas partidas, contra o Goiás e, uma semana depois, diante do Remo, ambos em julho. Nos dois casos, os xingamentos partiram de profissionais de emissoras de rádio durante as transmissões dos confrontos.

O caso

No final do primeiro tempo do jogo entre Brusque e Londrina, o meia Celsinho disse ao quarto árbitro ter sido alvo de falas racistas de uma pessoa do estafe do rival que estava em um dos camarotes do estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque.

Na súmula da partida, o árbitro sergipano Fábio Augusto Santos Sá Júnior relatou assim o ocorrido: "Por volta dos 45 minutos do 1º tempo, o atleta do Londrina, sr. Celso Luis Honorato Junior, informou ao quarto árbitro que foi ofendido com as seguintes palavras: 'vai cortar esse cabelo seu cachopa de abelha', por um homem na arquibancada, que foi identificado pelo coordenador da CBF, sr. Ricardo Luiz, como Julio Antônio Petermann, staff da equipe do Brusque".

Além de demorar para se manifestar, o Brusque soltou uma nota no dia seguinte relativizando o ocorrido e acusando Celsinho de "oportunismo". Diante da repercussão negativa, o clube publicou uma nova nota, assinada pelo presidente Danilo Rezini, pedindo desculpas pelo "posicionamento equivocado".

Na sequência, o Brusque também anunciou o afastamento por tempo indeterminado do conselheiro que foi identificado como o responsável pelas ofensas racistas ao meia do Londrina.