STJD reformula sentença e pune Rafael Ramos por ofensa a Edenilson, ex-Inter

O Superior Tibunal de Justiça Desportiva (STJD) reformulou a sentença e puniu Rafael Ramos, do Corinthians, com multa e suspensão por ofensa — e não ato discriminatório como foi julgado inicialmente — a Edenilson, que estava no Inter e, agora, atua no Atlético-MG. A decisão acontece quatro meses após o próprio órgão absolver o lateral-direito português.

O fato denunciado por Edenilson ocorreu no segundo tempo do empate entre Inter e Corinthians por 2 a 2, no Beira-Rio, dia 14 de maio. Em disputa com Rafael Ramos, o meio-campista alegou ter sido chamado de "macaco" pelo lateral, que chegou a ser preso em flagrante após a partida, mas foi liberado mediante o pagamento da fiança de R$ 10 mil.

Após o recurso apresentado pelo Inter e a Procuradoria, os auditores entenderam que houve ofensa de Rafael Ramos e puniram o português com uma partida de suspensão, que será cumprida na estreia do Brasileirão 2023, e multa de R$ 20 mil, por maioria dos votos.

Os auditores se basearam no artigo artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

