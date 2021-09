Verstappen é punido por acidente com Hamilton no GP da Itália de F-1

publicidade

O holandês Max Verstappen, piloto da equipe Red Bull e líder do campeonato Mundial, foi responsabilizado pelo acidente deste domingo com o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 e por isso foi penalizado com a perda de três posições no grid de largada da próxima prova da temporada, na Rússia, no dia 26 de setembro.

Verstappen foi considerado o "principal responsável" pelo acidente pela direção da corrida disputada no circuito de Monza.

Tanto o holandês quanto Hamilton, separados por apenas cinco pontos na classificação do Mundial, tiveram que abandonar o GP italiano após o acidente.

O Grande Prêmio da Itália teve como vencedor o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren.