Vinícius Júnior fica fora de treino do Real Madrid e vira dúvida para sábado

publicidade

O técnico Carlo Ancelotti ainda não sabe se terá Vinícius Júnior de volta ao time do Real Madrid, no sábado, contra o Sevilla, no que seria o primeiro jogo do brasileiro desde os ataques racistas que sofreu no domingo e que geraram repercussão mundial. O atacante se recupera de uma inflamação no joelho esquerdo.

Vini Jr. não foi a campo no treino desta quinta, assim como Karim Benzema. Ambos ficaram na academia por conta de questões físicas. O atacante francês sofreu um corte no pé direito logo no início da vitória sobre o Rayo Vallecano por 2 a 1 e seguiu em campo ao longo dos 90 minutos. Eles serão reavaliados na sexta.

A partida de sábado será a penúltima do Real Madrid na temporada europeia. Eliminado na Liga dos Campeões, o time não está mais na briga pelo título do Campeonato Espanhol, conquistado pelo Barcelona. Vini Jr., portanto, corre o risco de não jogar mais nesta temporada, caso não se recupere do problema no joelho.

Na quarta, ele foi alvo de diversas homenagens no estádio Santiago Bernabéu, três dias após sofrer os ataques racistas no Mestalla, estádio do Valência. Presente nas tribunas, ele agradeceu aos aplausos que recebeu no 20º minuto da partida e, ao fim do jogo, foi até as redes sociais para exaltar a torcida do Real: "Amo vocês!!! Obrigado, obrigado e obrigado!".

Depois do jogo do sábado, o time madrilenho vai se despedir da temporada no domingo seguinte, dia 4 de junho, contra o Athletic Bilbao. Será também a última partida do Real em casa, antes das férias.

Veja Também